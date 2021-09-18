Son dakika haber: İsrail güçleri, El Halil'de Filistinli bir aileye saldırdı: 2 gözaltı - Haberler
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Son dakika haber: İsrail güçleri, El Halil'de Filistinli bir aileye saldırdı: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haber: İsrail güçleri, El Halil'de Filistinli bir aileye saldırdı: 2 gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberine göre İsrail güçleri, Batı Şeria'nin El Halil kentinde Filistinli Qafisha ailesine saldırarak, aileden 2 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nin El Halil kentinde Filistinli Qafisha ailesine saldırarak, aileden 2 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nin El Halil kentinde Filistinli Qafisha ailesine saldırdı. Yerel kaynaklara göre, Filistinli Qafisha ailesi El Halil kentindeki İbrahimi Camii yakınlarındaki Al-Sahla bölgesinde İsrail güçlerinin saldırısına maruz kaldı. Gerekçe göstermeden kadın ve çocukları darp eden İsrail güçleri, aileden 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan Diaa Tarık Abdul-Mehdi Qafisha ve Muhammad Fawaz Abdul-Ghani Qafisha adlı iki gencin bilinmeyen bir yere götürüldüğü bildirildi. - EL HALİL

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Haber: Son dakika haber: İsrail güçleri, El Halil'de Filistinli bir aileye saldırdı: 2 gözaltı - Haberler
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