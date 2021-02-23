Son dakika haber... İsrail güçleri Batı Şeria'da biri Hamas yetkilisi 13 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika gündem haberine göre İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir Hamas yetkilisinin de bulunduğu 13 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir Hamas yetkilisinin de bulunduğu 13 Filistinlinin gözaltına alındığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenledi.

Söz konusu baskınlarda 13 Filistinli çeşitli iddialarla gözaltına alındı.

İsrail askerlerinin gözaltına aldığı Filistinliler arasında İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Batı Şeria'daki liderlerinden Fazi Savafta'nın da bulunduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin, Savafta'yı Batı Şeria'nın Tubas kentindeki evine düzenlediği baskınla gözaltına aldığı aktarıldı.

Hamas çevreleri, Filistin'de yaklaşan genel ve başkanlık seçimleri zemininde İsrail'in son zamanlarda Hareket'e karşı gözaltı ve kovuşturmaları artırmasından duydukları endişeyi dile getiriyor.

İsrail istihbaratı, son haftalarda Hamas'ın Batı Şeria'daki birçok yetkilisini soruşturma için çağırmış ve seçimlere katılmamaları yönünde uyarılarda bulunmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat