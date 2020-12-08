Son dakika haber: İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 evi yıktı, 16 kişiyi gözaltına aldı
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Son dakika haber: İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 evi yıktı, 16 kişiyi gözaltına aldı

08.12.2020 18:01 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:05
Son dakika haber: İsrail güçleri Batı Şeria'da 5 evi yıktı, 16 kişiyi gözaltına aldı

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da geniş çaplı bir yıkım operasyonu yaptı, bir Hamas yetkilisinin de aralarında bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da geniş çaplı bir yıkım operasyonu yaptı, bir Hamas yetkilisinin de aralarında bulunduğu 16 kişiyi gözaltına aldı.

Kuzey Ağvar bölgesindeki El-Avca Belediye Başkanı Salah Fericat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, işgal güçlerinin dün köyde geniş çaplı bir yıkım operasyonu yaparak çok sayıda kişiyi evsiz bıraktığını belirtti.

İsrail güçlerinin Ras el-Avca bölgesinde 100 metrekarelik 5 evi yıktığını aktaran Fericat, yaklaşık 50 kişinin evsiz kaldığını ve mağdur olduğunu söyledi.

Aktivist Fuad el-Amur ise işgal güçlerinin bir kuyuyu yıktığını, El-Halil kentinin güneyindeki Es-Simya bölgesinde bir çadıra ve Birin köyünde bir prefabrik eve el koyduğunu dile getirdi.

Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı'na Direniş Heyeti de Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Ramallah'ın doğusundaki Vadi et-Tin bölgesinde tarım için kullanılan bir prefabriğe el koyduğunu ifade etti. Heyet ayrıca Nablus'un güneyindeki Kıbeliyye, Maduma ve Bureyn köylerindeki bazı arazilere el koyma kararlarının fotoğraflarını yayımladı.

Hamas yetkilisi Halid Tafiş de gözaltına alındı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece ve bu sabah saatlerinde eski mahkumların da aralarında bulunduğu El-Halil kentinden 9, Eriha ve Kudüs'ten 6 ve Nablus'tan 1 olmak üzere 16 kişinin İsrail güçleri tarafından gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, gözaltına alınanların arasında Hamas'ın önde gelen yetkililerinden Halid Tafiş'in (55) de bulunduğu kaydedildi.

Filistin makamlarına göre, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C Bölgesi" olarak adlandırılan bölgelerde Yahudi yerleşim birimi inşa ve ilhak projeleri kapsamında Filistinlileri yerlerinden etmeye çalışıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

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