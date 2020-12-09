Son dakika haber | İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı
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Son dakika haber | İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

09.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 09.12.2020 12:48
Son dakika haber | İsrail güçleri Batı Şeria'da 18 Filistinliyi gözaltına aldı

Son dakika haberi: İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 18 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin gece saatlerinde başta Cenin kenti olmak üzere Batı Şeria'nın bazı bölgelerine baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çoğunluğu Tulkerm kentinden olmak üzere 18 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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