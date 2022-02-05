Son dakika haber | İsrail Genelkurmay Başkanı, yaşlı Filistinlinin gözaltında ölümünü "değerlerden sapma" olarak nitelendirdi

İsrail Genelkurmay Başkanı General Aviv Kohavi, İsrail askerleri tarafından Ramallah'a bağlı bir köyde gözaltına alındıktan sonra ölü bulunan ABD vatandaşı Filistinli 80 yaşındaki Ömer Esad'ın ölümünü, ordu içinde "değerlerden sapma" olarak değerlendirdi.

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, General Kohavi, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Tom Nides ile bir araya geldi.

İkilinin, "yaklaşan ortak tatbikatları ve İran rejimi tehdidiyle mücadeleyi" görüştüğünü belirtildi.

Genelkurmay Başkanı Kohavi, ayrıca, İsrail askerlerince göz altına alınmasından sonra 12 Ocak 2022'de ölü bulunan ABD vatandaşı Filistinli Ömer Esad'ın ölümüne ilişkin de Büyükelçi Nides'a "üzüntülerini" iletti.

General Kohavi'nin, "Bu olayın İsrail ordusu değerlerinden çok ciddi bir sapma olduğunu açıkça belirttiği" vurgulandı.

Yaşlı Filistinlinin gözaltında ölümü

Ramallah'a bağlı bir köyde yaşayan Filistinli Ömer Esad, 12 Ocak gece saatlerinde bir akrabasının evinden dönerken İsrail askerlerinin devriyesine denk gelmişti. Görgü tanıklarına göre, İsrail askerleri Esad'ın arabasını durdurmuş, yaşlı adamı arabasından orantısız güç kullanarak indirmiş, adamı dipçiklerle darp etmişti. Esad'ın ellerini bağlayan İsrail askerleri, yaşlı adamı metrelerce sürükleyerek inşaat halindeki bir binanın altına götürüp yerde uzunca bir süre tutmuştu.

Kalp ve şeker hastası yaşlı adam, sağlık durumunun ağırlaştığının anlaşılmasının ardından sağlık ekiplerine teslim edilmesine rağmen geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.

ABD yönetimi, Amerikan vatandaşı Esad'ın ölümüne ilişkin İsrail yönetiminden açıklama talep etmişti.

İsrail Ordusu, olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, askerlerin Esad'ı kontrol etmeden bırakmalarının "ahlaki bir kusur" ve "yanlış karar" olduğu sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Esad'ın ABD vatandaşı olması nedeniyle soruşturma raporunun, ABD'nin askeri ataşeliğine iletildiği duyurulmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Esad'ın ölümüne ilişkin derin endişelerini yinelerken, Washington'ın tam bir cezai soruşturma ve hesap verebilirlik beklediğini açıklamıştı.