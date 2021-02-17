Son dakika haber... İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının bir kısmının Gazze'ye girişine izin verdi
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Son dakika haber... İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının bir kısmının Gazze'ye girişine izin verdi

17.02.2021 12:05 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:08
Son dakika haber... İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının bir kısmının Gazze'ye girişine izin verdi

Gelen son dakika haberine göre İsrail, Filistin yönetiminin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gönderdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının bir kısmının girişini onayladı.

İsrail, Filistin yönetiminin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gönderdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının bir kısmının girişini onayladı.

İsrail'in Maariv gazetesinin haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Filistin yönetimince ilk etapta Gazze Şeridi'ndeki sağlık personeli için gönderdiği 2 bin dozluk Rus SputnikV aşısının şimdilik 1000 dozunun girişine izin verdi.

Haberde, aşıların Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun (Erez) sınır kapısından gönderileceği kaydedildi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle dün, gönderdikleri Kovid-19 aşılarının İsrail makamları tarafından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne girişine izin verilmediğini duyurmuştu.

Bakan Keyle, yaptığı yazılı açıklamada, 2 bin dozluk Rus SputnikV aşısının Kovid-19 hastaları için ayrılmış yoğun bakım odalarında çalışan sağlık personeli ve acil servislerdeki sağlık çalışanları için gönderildiğine dikkati çekmişti.

Önceki gün İsrail meclisindeki Güvenlik ve Dış İlişkiler Komisyonu aşının Gazze'ye nakledilmesiyle ilgili geniş bir tartışmaya tanık olmuştu. Komisyon Başkanı Zvi Hauser ve yardımcısı ?Michal Wunsh, aşıların Hamaslı liderlere ulaşacağını iddia ederek Filistinlilerin talebine karşı çıkmıştı. Öte yandan İsrail'deki taraflar, Hamas'la Gazze'de rehin tuttuğu 4 İsrailliyi serbest bırakması karşılığında aşı girişi konusunda pazarlık yapılmasını talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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