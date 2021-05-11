Son dakika haber | İsrail'e roket atılmasını kınayan BM, Filistinlilerin hayatını kaybettiği hava saldırılarını kınamadı

Son dakika haberi: BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'den İsrail'e roket atılmasını "güçlü" bir şekilde kınarken İsrail'in Gazze'de aralarında çocukların da olduğu sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırılarını kınamadı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'den İsrail'e roket atılmasını "güçlü" bir şekilde kınarken İsrail'in Gazze'de aralarında çocukların da olduğu sivillerin hayatını kaybetmesine neden olan hava saldırılarını kınamadı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınamak yerine, Genel Sekreter Antonio Guterres'in çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden "derin üzüntü" duyduğunu söyledi.

İşgal altındaki Filistin topraklarında ve İsrail'de artan ciddi gerginlikten son derece endişe duyduklarını belirten Dujarric, dün Gazze'den İsrail'e roket atılmasını "güçlü" bir şekilde kınarken, Filistinlilerin hayatını kaybettiği İsrail hava saldırıları için "kınama" yerine, "üzüntü duyma" ifadesini kullanmakla yetindi.

Dujarric, AA muhabirinin "Genel Sekreter, Filistinlilerin öldürüldüğünde neden kınamak kelimesini kullanmaktan kaçınıyor? Filistinlilerin hayatı İsraillilerin hayatından daha mı değersiz?" sorusuna ise "Hayır, katiyen. Daha önce de dediğim gibi ne tarafta olursa olsun sivillerin öldürülmesine karşıyız." yanıtını verdi.

AA muhabirinin "Peki öyleyse neden kınamıyor?" sorusunu yinelemesi üzerine ise Sözcü Dujarric, "Pozisyonumuzu açıkladığımı düşünüyorum." dedi.

Dujarric, ayrıca İsrail güvenlik güçlerine maksimum itidal göstermesi ve güç kullanımında ölçekli olması çağrısı yaptı.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Gazze'ye hava saldırılarını kınadı

Öte yandan 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Twitter hesabından Doğu Kudüs'te artan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu. "İşgal altındaki Filistin'deki gelişmelerden derin endişe duyuyorum. Gazze'ye yönelik son hava saldırıları dahil olmak üzere, sivillere ve dini mekanlara yönelik saldırıları en güçlü şekilde kınıyorum." ifadelerini kullanan Bozkır, İsrail'e uluslararası hukuka uyma ve yükümlülüklerini yerine getirmesi çağrısı yaptı.

Bozkır, BM Genel Kurulu'nu toplamaya hazırlanıyor

Bozkır, "Birleşmiş Milletler, işgal altında yaşayan, her türlü zorluğa maruz kalan Filistinlileri korumalı, bu konuda alınmış olan kararların uygulanmasını sağlamalıdır. Üye ülkelerden gelecek talep üzerine BM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırmaya hazırım." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail-Filistin sorununun BM kararları ve uluslararası hukuka uygun biçimde, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde kurulu iki devlet vizyonu çerçevesinde çözülmesi gerektiğini vurgulayan Bozkır, Kudüs meselesinin ise barış sürecinin son aşamasında ele alınması gereken bir konu olduğuna dikkati çekti.

Kudüs'teki gerginlik

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu tahliye nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için dün yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun hava saldırılarında Filistin Sağlık Bakanlığına göre 10'u çocuk, 1'i kadın 28 Filistinli hayatını kaybetti, 152 kişi ise yaralandı.

Öte yandan Filistin direniş örgütleri de Gazze Şeridi çevresindeki İsrail kent ve bölgelerini roketlerle vurdu.

İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 2 İsraillinin öldüğünü, 7 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük