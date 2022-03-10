Son dakika haber! İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Ankara ziyareti dolayısıyla Herzog'a tebrik

ANKARA (AA) - İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyareti "önemli" olarak nitelendirerek, İsrail'in siyasi ve güvenlik çıkarlarını gözetmek için çalışmanın sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Lapid, sosyal medya hesabından, İsrail Cumhurbaşkanı için dün Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen karşılama töreninden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Herzog'un yer aldığı bir fotoğrafı paylaştı.

Paylaşımında Lapid, "İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u dün gerçekleştirdiği önemli ziyaret için tebrik ediyorum. İsrail'in siyasi ve güvenlik çıkarlarını ilerletmek için tüm alanlarda birlikte çalışmak sorumluluğumuz." ifadelerine yer verdi.