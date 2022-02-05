Son dakika haber! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Güney Kıbrıslı mevkidaşı ile görüştü - Haberler
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Son dakika haber! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Güney Kıbrıslı mevkidaşı ile görüştü

AA, Mücahit Aydemir - Güncel
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Son dakika haber! İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, Güney Kıbrıslı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika haberlerine göre İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ikili ilişkilerin ülkesi için "önemli bir bölgesel ittifakın parçası" olduğunu belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ikili ilişkilerin ülkesi için "önemli bir bölgesel ittifakın parçası" olduğunu belirtti.

Lapid, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulides ile telefonda görüştüğünü duyurdu.

İsrailli bakan, Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile ikili ilişkilerin ülkesi için "önemli bir bölgesel ittifakın parçası" olduğunu dile getirdi.

Lapid, "İsrail ile Kıbrıs arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve iş birliğini derinleştirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, Güncel, Haber

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