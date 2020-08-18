Son dakika haber | - İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

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- İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı

GAZZE - İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusuna hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusuna hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi. İsrail ordusu yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının Gazze'de Hamas'a ait alt yapıyı hedef aldığını öne sürerek, saldırının Gazze'den İsrail tarafına yanan balonlar gönderilmesine karşılık gerçekleştirildiğini ifade etti.

Kaynak: İHA