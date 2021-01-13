Son dakika haber... İsrail'de son 24 saatte 9 bin 25 Kovid-19 vakası tespit edildi
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Son dakika haber... İsrail'de son 24 saatte 9 bin 25 Kovid-19 vakası tespit edildi

13.01.2021 14:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 14:16
Son dakika haber... İsrail'de son 24 saatte 9 bin 25 Kovid-19 vakası tespit edildi

Son dakika haberlerine göre Karantinaya rağmen günlük vaka sayılarının giderek arttığı İsrail'de son 24 saatte 9 bin 25 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

Karantinaya rağmen günlük vaka sayılarının giderek arttığı İsrail'de son 24 saatte 9 bin 25 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 66 hastanın daha hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 3 bin 770'e çıktı.

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 9 bin 25 artışla 510 bin 869'a yükseldi.

Hastalardan 1042'sinin durumunun ağır olduğu, 432 bin 765 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

27 Aralık 2020'den bu yana uygulanan karantinaya rağmen ülkede Kovid-19 günlük vaka sayılarının son günlerde giderek artması dikkati çekiyor.

İsrail'de dün 9 bin 589 yeni vaka tespit edilmiş, bu salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçmişti.

Öte yandan ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı da 1 milyon 910 bine ulaştı.

Aktif vaka sayısında artış devam ediyor

İsrail'de geçen yıl eylül ayında başlayan ve yaklaşık 1 ay süren karantina sayesinde 8 binin altına düşen aktif vaka sayısı, son günlerde yaşanan artış nedeniyle 78 bin 215'e çıktı.

Tel Aviv yönetimi, Kovid-19 salgını nedeniyle 27 Aralık 2020'de 3. kez karantina ilan etmişti.

Vaka sayalarındaki artış nedeniyle İsrail yönetimi, 7 Ocak Perşembe gece yarısından itibaren karantina kurallarını sıkılaştırma kararı almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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