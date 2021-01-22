Son dakika haber! İsrail'de otomobilde patlama: 1 yaralı
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Son dakika haber! İsrail'de otomobilde patlama: 1 yaralı

22.01.2021 10:34 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:39
Son dakika haber! İsrail'de otomobilde patlama: 1 yaralı

Son dakika haber... İsrail'in Lod şehrindeki bir otomobilde meydana gelen patlama sonrası araç yakınında bulunan bir kişi ciddi şekilde yaralandı.

İsrail'in Lod şehrindeki bir otomobilde meydana gelen patlama sonrası araç yakınında bulunan bir kişi ciddi şekilde yaralandı. Halkı sokağa döken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

İsrail medyasında yer alan habere göre, dün akşam Lod şehrinde Exodus Caddesi üzerinde bir otomobilde patlama meydana geldi. Caddeyi inleten patlamada, araç yakınında bulunan 30 yaşındaki kişi ciddi şekilde yaralandı. Olay yerine gelen acil durum ekiplerinin yaralı kişiye ilk müdahalede bulunduğu, yaralının Assaf Harofeh Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

"OLAY YERİNDE TAM BİR KARGAŞA VARDI"

Acil durum ekiplerinden Amir Reichman ve Benjamin Cohen'in olayla ilgli, "Olay yerine geldiğimizde tam bir kargaşa vardı. Yanan bir araç gördük ve bir de yakınında 30 yaşındaki adamı. Ağır şekilde yaralanmıştı. Ona hayat kurtarıcı tıbbi tedavi uyguladık ve kanaması durduruldu. Durumu ağır ve stabil olmadığı için onu derhal hastaneye kaldırdık" ifadelerini kullandığı belirtildi. Ayrıca, olay yerine itfaiye ekiplerinin yanan aracı söndürdüğü ifade edildi.Halkı sokağa döken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. ?

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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