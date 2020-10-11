Son dakika haber | İsrail'de on binlerce eylemci Netanyahu'yu protesto etti
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Son dakika haber | İsrail'de on binlerce eylemci Netanyahu'yu protesto etti

11.10.2020 12:18 | Son Güncelleme: 11.10.2020 12:23
Son dakika haber | İsrail'de on binlerce eylemci Netanyahu'yu protesto etti

Gelen son dakika haberlerine göre İsrail'de hakkında açılan yolsuzluk davaları ve koronavirüs salgınını yönetemediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto eden on binlerce İsrailli, dün akşam saatlerinde sokağa çıktı.

İsrail'de hakkında açılan yolsuzluk davaları ve koronavirüs salgınını yönetemediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu'yu protesto eden on binlerce İsrailli, dün akşam saatlerinde sokağa çıktı.   

Başbakan Benjamin Netanyahu'yu istifaya çağıran on binlerce İsrailli, dün akşam ülke genelinde protestoya başladı. Protestocular, Netanyahu'nun Kudüs'teki resmi ikametgahının dışında ülkenin çeşitli yerlerinde bulunan meydanlarda toplandı.Tel Aviv'in merkezindeki Habima Meydanı'nda toplanan eylemciler, 'pembe ve siyah' bayraklar taşıdı, Netanyahu'yu istifaya çağırdı. 

EYLEMCİLER, SON DÖRT AYDIR HAFTASONU TOPLANIYOR

Protestocular, "Bibi, geleceğimi mahvediyorsun" yazılı pankartlar taşıdı. Polis, Tel Aviv ve Kudüs'te protestocularla çatışmalar yaşandığını açıkladı. Netanyahu dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve bir dizi skandaldaki rolü nedeniyle rüşvet kabul etmekten yargılanıyor ve eylemciler son dört aydır istifa etmesini talep eden haftalık protestolar düzenliyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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