Son dakika haber | İsrail'de küçük uçak düştü: 2 ölü

Son dakika haberleri... İsrail'in kuzeyindeki Afula kenti yakınında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in kuzeyindeki Afula kenti yakınında küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, küçük bir uçak Afula yakınlarında tarım arazisine düştü.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edilirken, uçakta bulunan biri yolcu iki kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Resmi makamlardan kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci