Son dakika haber! İsrail'de Kovid-19'dan 9 kişi daha yaşamını yitirdi
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Son dakika haber! İsrail'de Kovid-19'dan 9 kişi daha yaşamını yitirdi

Son dakika gündem haberi: İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Son dakika haber! İsrail'de Kovid-19'dan 9 kişi daha yaşamını yitirdi
22.09.2020 04:03 | Son Güncelleme: 22.09.2020 04:06

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail Maarif gazetesinin haberine göre, 9 kişi daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdi, ülkede toplam ölü sayısı 1273'e yükseldi.

Ülkede toplam vaka sayısının da 190 bin 929'a çıktığı belirtildi.

İsrail hükümeti Kovid-19'un yayılmasına engel olmak amacıyla 3 hafta sürecek karantina kararı almıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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