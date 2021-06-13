Son dakika haber: İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi
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Son dakika haber: İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail'de Gelecek Var ve Yamina Partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi bitmesini İsrailliler kutlamalar yaparak kutladı.

İsrail'de Gelecek Var ve Yamina Partilerinin öncülüğünde kurulan koalisyon hükümetinin güven oyu almasıyla 12 yıldır devam eden Başbakan Binyamin Netanyahu dönemi bitmesini İsrailliler kutlamalar yaparak kutladı.

Son dakika haber: İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi
Son dakika haber: İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi
Son dakika haber: İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi
Son dakika haber: İsrail'de koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı
İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'nun gidişini kutladı
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