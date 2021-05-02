Son dakika haberi: - İsrail'de Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında yangın

Son dakika gündem haberi: - İsrail'de Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında yangın İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında yangın çıktı.

- İsrail'de Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında yangın

TEL AVİV - İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında yangın çıktı.

İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Uluslararası Havaalanı yakınlarında sahibi olmayan araçların yer aldığı bir otoparkta yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması nedeniyle polis, çevredeki evleri tahliye ederek, bölgeyi trafiğe kapattı. Yangına müdahale etmek için bölgeye 6 itfaiye ekibi sevk edildiği bildirildi.

Olayda can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH