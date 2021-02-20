Son dakika haber... İsrail'de 17 metrelik ölü balina kıyıya vurdu
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Son dakika haber... İsrail'de 17 metrelik ölü balina kıyıya vurdu

20.02.2021 15:43 | Son Güncelleme: 20.02.2021 15:47
Son dakika haber... İsrail'de 17 metrelik ölü balina kıyıya vurdu

Son dakika habere göre İsrail'de kıyıya vuran 17 metrelik ölü balina panik yarattı.

İsrail'de kıyıya vuran 17 metrelik ölü balina panik yarattı.Dev balinanın deniz kirliliği nedeniyle ölmüş olabileceği tahmin ediliyor.

İsrail'in Nitsanim sahilinde kıyıya vuran 17 metrelik ölü balina paniğe neden oldu. Yetkililer ölen balinanın genç olduğunu ve türünün 20 metreye kadar uzayabileceğini ifade etti.Morris Kahn Deniz Araştırma İstasyonu ve Delphis Derneği'nden Dr. Aviad Sheinin, söz konusu  balinanın sıradan bir tür olmadığını ifade etti. Sheinin, balinanın ölüm nedenini denizdeki katran oranının fazlalılığına bağladı. 

- İsrail

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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