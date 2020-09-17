Son dakika haber | İsrail'de 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
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Son dakika haber | İsrail'de 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Son dakika habere göre İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 670 yeni vaka tespit edildi.

Son dakika haber | İsrail'de 13 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
17.09.2020 01:41 | Son Güncelleme: 17.09.2020 01:44

İsrail'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 670 yeni vaka tespit edildi.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısının bin 165'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, yeni 3 bin 670 vaka ile ülkede salgına yakalananların sayısı 170 bin 465'e çıktı.

Vakalardaki sert yükseliş nedeniyle İsrail'de, 18 Eylül'den itibaren 3 haftalık karantina uygulanmasına karar verilmişti.

Karantina boyunca marketler, eczaneler ve fırınların dışındaki işletmelerin yanı sıra okullar da kapalı kalacak, halkın 500 metreden fazla evlerinden uzaklaşması yasaklandı.

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Kaynak: AA

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