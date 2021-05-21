Son dakika haber: İsrail Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden Humeydan'ı gözaltına aldı
Son dakika haberlerine göre İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden Ala Humeydan'ı gözaltına aldı.
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Hamas yöneticilerinden Ala Humeydan'ı gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, çok sayıda İsrail askeri, Ala Humeydan'ın Nablus kentine bağlı El-Meacin semtinde bulunan evine baskın düzenledi.
Askerler Humeydan'ı gözaltına aldı.
Humeydan, iptal edilen Filistin seçimlerinde Hamas'ın listesi "Kudüs'te Buluşalım"ın sözcülüğünü yapıyordu.
İsrail askerleri dün de Batı Şeria'da çoğu Hamas üyesi 11 Filistinliyi gözaltına almıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer