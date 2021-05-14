Son dakika haber! İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz.

Edinilen son dakika gelişmesine göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamas'a çok ağır bir bedel ödeteceğimizi söyledim, bunu yapıyoruz ve büyük bir güçle devam edeceğiz.