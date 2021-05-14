Son dakika haber! İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilerdeki saldırılarında iki Filistinli daha şehit...
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Son dakika haber! İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilerdeki saldırılarında iki Filistinli daha şehit...

Son dakika haber! İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilerdeki saldırılarında iki Filistinli daha şehit...
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilerdeki saldırılarında iki Filistinli daha şehit oldu.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilerdeki saldırılarında iki Filistinli daha şehit oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha şehit etti
İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha şehit etti
Son dakika haberi... İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
Son dakika haberi... İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi şehit etti
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