Son dakika haber! İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilerdeki saldırılarında iki Filistinli daha şehit...

Bir son dakika haberine göre İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da, Gazze Şeridi'ne destek için düzenlenen gösterilerdeki saldırılarında iki Filistinli daha şehit oldu.