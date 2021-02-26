Son dakika haber: İsrail askerlerinden Harem-i İbrahim katliamının 27. yılı nedeniyle El-Halil'de düzenlenen yürüyüşe müdahale
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Son dakika haber: İsrail askerlerinden Harem-i İbrahim katliamının 27. yılı nedeniyle El-Halil'de düzenlenen yürüyüşe müdahale

26.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 15:58
Son dakika haber: İsrail askerlerinden Harem-i İbrahim katliamının 27. yılı nedeniyle El-Halil'de düzenlenen yürüyüşe müdahale

Son dakika gelişmesine göre İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Harem-i İbrahim katliamının 27. yılı münasebetiyle yürüyüş yapan Filistinlilere müdahale etti.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Harem-i İbrahim katliamının 27. yılı münasebetiyle yürüyüş yapan Filistinlilere müdahale etti.

Filistinliler, Fetih Hareketi'nin çağrısı üzerine Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu El-Halil'in Eski Şehir bölgesinde bir araya geldi.

İsrail askerleri, katliamın 27. yılı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşü dağıtmak için ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullandı. İlk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre onlarca kişi gazdan etkilendi.

Yürüyüşe katılan Filistin Ulusal Girişim Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün burada İsrail'in genelde Filistin'in tamamına, özelde ise El-Halil'e yönelik gerçekleştirdiği ihlalleri kınamak için toplandık." dedi.

Bergusi ayrıca, "Harem-i İbrahim'de 27 yıl önce gerçekleştirilen katliamı asla unutmayacağız. İşgal devletinin işlediği suçlar, zaman aşımına uğrayamaz." ifadelerini kullandı.

Fanatik Yahudi yerleşimci Baruch Goldstein'ın, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii'nde 25 Şubat 1994'te sabah namazı kılan Filistinlilerin üzerine ateş açması sonucu 29 Filistinli şehit olmuş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Tarihe "Harem-i İbrahim Katliamı" olarak geçen saldırıdan sonra cami kapatılmış, yeniden açıldığında ise yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde ikiye bölünmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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