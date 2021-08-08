Son dakika haber! İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir Filistinliyi yaraladı

Son dakika gündem haberi... İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde çıkan olaylarda bir Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde çıkan olaylarda bir Filistinliyi yaraladığı belirtildi.

Filistin Kızılayına bağlı İlk Yardım ve Acil Durum Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Şeria'nın kuzeyinde Nablus kentine bağlı Beyta beldesinden 21 yaşındaki Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralandığını söyledi.

Cibril, elinden yaralanan Filistinli gencin tedavi için Nablus'taki Rafidya Devlet Hastanesine kaldırıldığını ifade etti.

Beyta beldesi yakınındaki Cebel Subeyh'e inşa edilen Yahudi yerleşim birimine tepki gösteren bölge sakinleri, mayıs ayından bu yana sık sık yürüyüş ve protestolar düzenliyor.

Nablus'un çevre beldeleri başta olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler yapılıyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay