Son dakika haber: İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinliyi yaraladı

Son dakika haber: İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Et-Tevane köyünde Filistinlilere ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Et-Tevane köyünde Filistinlilere ateş açması sonucu 8 kişi yaralandı.

Tevane Köy Meclisi Başkanı Muhammed Rab'i, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir grup Yahudi yerleşimcinin, bayramlaşmak için köyde dolaşan Filistinlilere taşlarla saldırdığını söyledi.

Rab'i, köy halkının yerleşimcilerin saldırısına karşı koymak için toplanması üzerine İsrail askerlerinin olaya müdahale ederek Filistinlilere gerçek ve plastik mermilerle ateş açmaya başladığını belirtti.

İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 8 Filistinlinin yaralandığını kaydeden Rab'i, yaralıların durumuyla ilgili bilgi vermedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci