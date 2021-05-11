Son dakika haber: İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı

Son dakika gündem haberi: İsrail hava saldırısı sonucu Bina ve çevresinde yaşayan Filistinliler, tahliye edilmesi Hayatını kaybedenler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilmesi GAZZE - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi.