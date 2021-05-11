Son dakika haber: İsrail, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli noktalarını bombaladı
Son dakika gündem haberi: İsrail hava saldırısı sonucu Bina ve çevresinde yaşayan Filistinliler, tahliye edilmesi Hayatını kaybedenler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilmesi GAZZE - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi.
İsrail hava saldırısı sonucu Bina ve çevresinde yaşayan Filistinliler, tahliye edilmesi
Hayatını kaybedenler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilmesi GAZZE - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde çeşitli noktalara hava saldırısı düzenledi. Gazze kentine düzenlenen saldırıda bir binanın isabet alması sonucu, 3 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı