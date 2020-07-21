Son dakika haber: Ispartalı kadınlar mehteran takımı kurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Ispartalı kadınlar mehteran takımı kurdu

Gelen son dakika haberlerine göre ISPARTA'da tamamı kadınlardan oluşan mehter takımı kuruldu.

Son dakika haber: Ispartalı kadınlar mehteran takımı kurdu
21.07.2020 08:25 | Son Güncelleme: 21.07.2020 08:28

ISPARTA'da tamamı kadınlardan oluşan mehter takımı kuruldu. Temelleri yaklaşık 9 ay önce bir sünnet düğününde atılan ve 20 kadının yer aldığı mehter takımı ilgi gördü.

Isparta'da ev kadınlarından oluşan 20 kişilik grup, mehteran takımı kurdu. Kendilerine 'Erenler Mehteraniye Takımı' adını veren ve Isparta'da ilk mehteran takımını kuran Yaşar Erbil'in önderliğinde çalışmalarını sürdüren kadınlar, çevreden olumlu tepkiler alınca daha profesyonel hale gelebilmek için çalışmalarını da sıklaştırdı. Atabey ilçesi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılan kadınlar geçen hafta kursu başarıyla bitirerek belgelerini aldı. Çalışmalarını il merkezinde sürdüren kadınlar mehter takımı, ilk profesyonel gösterisini de bir çiftin kına gecesinde gerçekleştirdi.

'GÖNÜLLÜ GRUBU OLUŞTURDUK'Usta öğretici ve grubun kurucusu Yaşar Erbil, "Bu fikir geçen yıl ekim ayında oğlumun sünnet düğününde filizlendi. Kına gecesi kadınlara yönelik bir eğlenceydi ve 'biz neden kadınlardan oluşan bir mehteran takımıyla gösteri yapmıyoruz' diye eşim aklıma bu fikri soktu. Bizim erkek mehteran takımımızda görev yapan kardeşlerimizin eşlerinden, annelerinden oluşan bir gönüllü grubu oluşturduk ve bir gösteri hazırlandı. O günden sonra da bu duruma geldik" dedi.'TÜRKİYE'DE TEK FAAL OLAN BİZİZ'Ülke çapında kendileriyle birlikte 3 kadın mehteran takımı bulunduğunu ama diğer 2 takımın faaliyetlerini durdurduğu için şu an ülkenin tek kadın mehteranı olduklarını vurgulayan Yaşar Erbil, "İnşallah çok büyük hedeflerimiz var. Bizim tek şartımız çıkacağımız gösterilerin sadece kadınlara ait olmasıdır. Şimdilik Isparta'da yapılan faaliyetlerle gösterilerimizi sürdürüyoruz. İleride ülke çapında belirttiğimiz kıstaslarda tekliflere açığız" diye konuştu.'HERŞEY BİR HEVESLE BAŞLADI'Erenler Mehteraniye Takımı'nın Mehterbaşı Fatma Tarhan, her şeyin bir heves, bir istekle başladığından söz ederek, şöyle dedi: "Hocamızın düğününe çıktığımızda çok olumlu tepkiler almamız üzerine bu işi buralara kadar getirdik. Gerçekten istenilen bir toplulukmuş. Ecdadımız olan Osmanlı'da neler yaşandıysa biz de Yaşar hocam sayesine bunu yaşayalım, yaşatalım istedik. İnanın o marşları söylerken, o günleri yaşıyoruz, gurur duyuyoruz. Tüm ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hep beraber çok güzel günlere imza atacağıma inanıyorum."'OĞLUMA ÖZENDİM'Mehteran takımında kösçü olarak görev yapan Hilal Kalaycı, oğlunun erkeklerden oluşan 'Erenler Mehteran Takımı'nda kösçü olarak görev yaptığını ve gösterisini her izlediğinde çok etkilendiğini anlattı. Hilal Kalaycı, "Sanırım o özentiyle bende bu istek uyandı ve bugün oğlumun işini yapıyor, çok da mutlu oluyorum. Mehteranın bu kadar ilgi görmesi askeri bando olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Zaten Farsça bir kelime olan Mehteran 'Mihter' sözcüğünden türemesi ve bizim aslımızı sürdürmemiz gerektiği mesajını veriyor. Biz de bir Osmanlı torunu olarak inşallah ve istek olmasından ötürü 'Erenler Mehteraniye' olarak devam etmek davamız oldu" dedi.İKİZ ÇOCUKLARINDAN SONRA KENDİSİ DE MEHTERANDA

Kadınlar mehteran takımında görev alan bir başka ekip üyesi İclal Doğan'ın ikiz çocukları da Mehteran'da görev yapıyor. Çocuklarının gösterilerinden etkilenen anne İclal Doğan da ekipte görev almaktan oldukça mutlu olduğunu anlattı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir Güncel
Sakal bırakan memura verilen ceza iptal edildi, karar emsal teşkil edebilir
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek Dünya
İsrail bu kez sınırı aştı: Türkiye, Ayasofya kararının bedelini ödeyecek
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası 3. Sayfa
İki gelinine tecavüz eden, birinden çocuğu olan kayınpedere 54 yıl hapis cezası
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi Dünya
Türkiye'nin F-35'leri ABD'ye devredildi
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı Güncel
Van'da salgın sürecinde bir ilk gerçekleşti! İlk kez yoğun bakım ve entübe hasta sayısı arttı
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı Ekonomi
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
5 gündür kayıp olan Pınar Gültekin'in cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı
Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya için Kılıçdaroğlu ve Akşener'i davet etti
Diyanet İşleri Başkanı Ayasofya için Kılıçdaroğlu ve Akşener'i davet etti
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Denizden yüzerek balıkçı barınağına gelen yaban domuzu öldürüldü
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Moto GP pilotu Iannone'nin sevgilisi Belen Rodriguez'in üstsüz pozu büyük beğeni topladı
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
2016/17 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde oynayan Osmanlıspor, TFF 2. Lig'e düştü
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Hamile olduğunu anlamayan kadın 7 km koştuktan sonra doğum yaptı
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Elon Musk, son dört ay içinde servetini 3 kat artırarak ilk kez zenginler listesinde ilk 10'a girdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Koronavirüs salgınında en sert tedbir! Nijerya'da maske takmayanlar tutuklanacak
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Hastaneden izinli çıkan yaşlı adam, bağ evinde canına kıydı
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Erdoğan'ı övmek isteyen Tuğba Ekinci'nin sözleri AK Partilileri de rahatsız etti
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
Cedi Osman ile Ebru Şahin dudak dudağa kameralara yakalandı
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Ayasofya Camii'nin halıların rengi konusunda son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Doğum yapan koronavirüs hastası, uyuşturucu kullanmak için hastaneden kaçtı
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Buket Aydın-Emir Sarıgül aşkı fotoğrafla belgelendi
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Belediye otobüsünde yer vermeme tartışması kavgaya döndü
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
Galatasaray'da idari menajer yardımcısı Mert Çetin ile yollar ayrılıyor
AK Parti'nin 11 maddelik 'sosyal medya' teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Mehmet Nuri Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem Murat Dalkılıç Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Avrupa Ayasofya Ak Parti
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Ispartalı kadınlar mehteran takımı kurdu - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.7.2020 08:49:08. #1.15#
title