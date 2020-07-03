Son dakika haber! Isparta, Kovid-19 önlemleriyle 15 Temmuz'a hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Isparta, Kovid-19 önlemleriyle 15 Temmuz'a hazırlanıyor

Son dakika güncel haberi... Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirilecek.

Son dakika haber! Isparta, Kovid-19 önlemleriyle 15 Temmuz'a hazırlanıyor
03.07.2020 17:01 | Son Güncelleme: 03.07.2020 17:04

Isparta'da 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirilecek. Vali Ömer Seymenoğlu, kentte son günlerde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle etkinliklerin kalabalık ortamlarda yapılamayacağını söyledi.

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen ancak kahraman milletimizin cesareti ve onurlu direnişi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile önlenen darbe girişiminin yıl dönümünde Kovid-19 tedbirleri elden bırakılmadan etkinlikler gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu başkanlığında '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri' koordinasyon toplantısı yapıldı.

Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta'da son günlerde Kovid-19 vakalarının çoğalmaya başladığını belirterek 15 Temmuz etkinliklerinin kalabalık ortamlarda bu yıl maalesef yapılamayacağını belirtti.

Ulusal Bayram ilan edilen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri Isparta'da Şehitlik ziyareti başlayacak. Şehit aileleri ve gaziler evlerinde tek tek ziyaret edilecek. 15 Temmuz'da Isparta'da yapılacak diğer bir etkinlik ise temeli geçtiğimiz yıl Eylül ayında atılan ve şu günlerde ise inşaat çalışmaları biterek tefrişat ve çevre düzenlemesinin devam ettiği sosyal tesislerin açılışı gerçekleştirilecek. Sosyal tesis binası Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Muharip Gaziler Derneği bünyesindeki Aziz Şehitlerimizin yakınları ve Kahraman Gazilerimizin hizmetinde olacak.

Meydana anı defteri konulacak

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" nün önemini göz önünde bulundurularak Isparta Belediyesi şehir merkezinde, İl Özel İdaresi ise köylerde etkinlikler düzenleyecek. 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'na vatandaşların duygu ve düşüncelerini yazabilecekleri anı defteri konulacak.

Hatıra ormanına fidan dikimi yapılacak

İl Müftülüğü tarafından belirlenen bir camide Mevlid-i Şerif okutulacak. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanına fidan dikimi ve bakımı gerçekleştirecek. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışması düzenlenecek. Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gönüllü gençlik liderleri ile 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında yapılacak etkinliklerde görev alacaklar. Isparta Ticaret ve Sanayi odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından esnaflara ve vatandaşlara bayrak, maske ve dezenfektan dağıtımı gerçekleştirilecek.

50 kişilik gruplar halinde demokrasi nöbeti tutulacak

Pandemi tedbirleri elden bırakılmadan saat 20.00' den itibaren demokrasi nöbeti 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları ile STK, ve kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 50 kişilik gruplar halinde dönüşümlü olarak demokrasi nöbeti icra edilecek.15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece yarısı saat 00.13'te tüm camilerde Sela okunması ile demokrasi nöbeti devam edecek. - ISPARTA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu Haber
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü Haber
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı Haber
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı Haber
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar Haber
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü Haber
Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
Myanmar'da meydana gelen heyelanda ölü sayısı 162'ye yükseldi
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Vaka sayısının yükselişe geçtiği Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Son Dakika: AFAD: Sakarya'da 13 dakika içinde 3 patlama kaydedildi
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Bodrum'u karıştıran beyaz kum raporu çıktı! Halkın sağlığıyla oynamışlar
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Varank Meral Danış Beştaş
Magazin Hadise Cenk Eren Kıvanç Tatlıtuğ Dilan Çiçek Deniz
Spor İrfan Buz Ali Palabıyık Ivan Obradovic Zeljko Obradovic Robert Prosinecki
Daha Fazla Sakarya Patlama Jandarma Ozan Güven
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Isparta, Kovid-19 önlemleriyle 15 Temmuz'a hazırlanıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 17:05:39. #1.14#
title