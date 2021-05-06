Son dakika haber! Isparta KOM'dan 18 operasyon
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Son dakika haber! Isparta KOM'dan 18 operasyon

Son dakika haber! Isparta KOM'dan 18 operasyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Nisan ayında gerçekleştirilen 18 operasyonda 22 kişi yakalanırken, çok sayıda kaçak eşya ile 7 bin 200 litre akaryakıt ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Nisan ayında gerçekleştirilen 18 operasyonda 22 kişi yakalanırken, çok sayıda kaçak eşya ile 7 bin 200 litre akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğün ekipleri suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 2021 yılı Nisan ayı içerisinde 18 adet operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 5809 Sayılı Kanuna Muhalefet, Nitelikli Dolandırıcılık, Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından 22 şahsa adli işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden, 258 paket gümrük kaçağı sigara, 15 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 1.012 adet cep telefonu aksesuarı ve 7 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Öte yandan ekiplerin yaptığı çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 16 şahıs yakalanırken, bu şahıslardan 13'ü adli makamlarca tutuklandı, 3 şahıs ise serbest bırakıldı. - ISPARTA

Son dakika haber! Isparta KOM'dan 18 operasyon
Son dakika haber! Isparta KOM'dan 18 operasyon
Son dakika haber! Isparta KOM'dan 18 operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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