Son dakika haber! Isparta'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı
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Son dakika haber! Isparta'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı

Son dakika haberi... Isparta'da evinin bir odasına kurduğu özel düzenekle kenevir yetiştirip uyuşturucu imal ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Son dakika haber! Isparta'da uyuşturucu operasyonu 1 gözaltı
25.08.2020 18:59 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:03

Isparta'da evinin bir odasına kurduğu özel düzenekle kenevir yetiştirip uyuşturucu imal ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik olarak başlattığı çalışma kapsamında, uyuşturucu imalatı yapıldığı bildirilen bir eve operasyon düzenledi.

Eve giren ekipler, alüminyum folyo ile duvarları kaplanan bir odada, saksılarda yetiştirilen kenevir bitkisi için ışık ve sulama tesisatı çekildiğini gördü.

Şüpheli H.Ö'yü gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramalarda ise 40 kök Hint keneviri, 181,7 gram esrar, 600 gram kenevir tohumu, alüminyum folyo ile tüp haline getirilmiş 140 saksı, uyuşturucu kullanımına yaradığı değerlendirilen aparat ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, "Uyuşturucu ticareti yapma veya sağlama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

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