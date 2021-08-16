Son dakika haber: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
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Son dakika haber: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Son dakika haber: Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 kişiden ikisi tutuklandı.

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 38 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst aramasında, 645 kullanımlık bonzai emdirilmiş kağıt, 26,9 gram sentetik uyuşturucu, 21,3 gram eroin, 2,68 gram esrar, 38,5 gram toz sentetik ecza, 3 sentetik ecza, 3,2 gram kenevir tohumu, 3 kök kenevir ve aparatlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 38 zanlıdan ikisi, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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