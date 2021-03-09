Son dakika haber | Isparta'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ölümden döndü
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Son dakika haber | Isparta'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ölümden döndü

09.03.2021 10:48 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:53
Son dakika haber | Isparta'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ölümden döndü

Son dakika haberlerine göre Isparta'da tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Isparta'da tır ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralanırken, kaza anı saniye saniye başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 08.10 sıralarında Modernevler Mahallesi 142 Cadde ile 161 Cadde'nin kesiştiği ışıklı kavşakta meydana geldi. Mehmet D. idaresindeki 32 LZ 005 plakalı tır ile Bekir S. yönetimindeki 32 LN 926 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak, yaralandı. Motosiklet sürücüsünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bekir S., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bekir S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı

Öte yandan kaza anı kavşakta bekleyen başka bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde yeşil ışığın yanmasıyla araçların hareket ettiği, bu sırada motosiklet sürücünün tali yoldan anayola girdiği ve tırla çarpıştığı görülüyor. Kaza sonrası vatandaşların motosiklet sürücünün yardımına koşması da yine görüntülerde yer alıyor. - ISPARTA

Son dakika haber | Isparta'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haber | Isparta'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haber | Isparta'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haber | Isparta'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ölümden döndü
Son dakika haber | Isparta'da tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü ölümden döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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