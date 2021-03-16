Son dakika haber | Isparta'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı
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Son dakika haber | Isparta'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

16.03.2021 13:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:20
Son dakika haber | Isparta'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika haberler: Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenledikleri tarihi eser operasyonlarında 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenledikleri tarihi eser operasyonlarında 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki farklı grubun Şarkikaraağaç ilçesi ve köylerinde izinsiz kazı yaptığı ve ellerinde bulundurdukları tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri aradıkları bilgisi üzerine harekete geçti. 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 8 şüpheli kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 35 adet metal obje, 1 adet metal yüzük, 1 adet kadeh, 1 adet oluklu kama, 2 adet dürbün, 3 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca ile 47 adet muhtelif çapta fişek ve 3 adet dedektör ele geçirildi. Ele geçen tarihi eserlere müze müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken, şüpheliler hakkında Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ISPARTA

Son dakika haber | Isparta'da tarihi eser operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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