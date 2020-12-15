Son dakika haber... Isparta'da şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Isparta'da şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ele geçirildi

15.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:21
Son dakika haber... Isparta'da şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ele geçirildi

Son dakika haber: Isparta'nın Gelendost ilçesinde emniyet ekiplerinin durdurduğu araçta ruhsatsız silah ele geçirildi.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde emniyet ekiplerinin durdurduğu araçta ruhsatsız silah ele geçirildi.

Olay 4 Aralık günü saat 15.00 sıralarında Gelendost ilçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında, Bahçelievler Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda seyir halinde bulunan pikap tarzı araç şüphe üzerine durduruldu. Sürücünün üzerinde yapılan üst aramasında, içerisinde MKE yapımı 7 adet fişek bulunan 1 adet ruhsatsız tabanca ele ele geçirildi.

Olay ile ilgili gözaltına alınan şüpheli, savcılık talimatıyla ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber | Adana'da 32 ruhsatsız silah ele geçirildi
Son dakika haber | Adana'da 32 ruhsatsız silah ele geçirildi
Durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Durdurulan araçta 3 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Kısıtlama gününde durdurulan araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi
Kısıtlama gününde durdurulan araçta uyuşturucu ve tüfek ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Donald Trump Abdülhamit Gül Süleyman Soylu
Magazin Öykü Çelik Hakan Taşıyan Birkan Sokullu Tolgahan Sayışman
Spor Okan Buruk Çağdaş Atan Ersun Yanal Ali Palabıyık Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Kız S 400 Çocuk Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Isparta'da şüphe üzerine durdurulan araçta ruhsatsız silah ele geçirildi | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 16:23:50. #1.15#
title