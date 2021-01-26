Son dakika haber... Isparta'da polis memurunun mesaiye giderken karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Isparta'da polis memurunun mesaiye giderken karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

26.01.2021 13:05 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:08
Son dakika haber... Isparta'da polis memurunun mesaiye giderken karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberlerine göre Isparta'da polis memurunun ağır yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Isparta'da polis memurunun ağır yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mesaiye giden polis memuru Bahadır Dinç'in kullandığı 32 AAZ 915 plakalı motosikletin, 23 Ocak'ta Dost Pet Kavşağı'nda, Mehmet U. idaresindeki 15 EU 472 plakalı otomobille çarpıştığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, polis memuru Bahadır Dinç'in motosikletiyle seyir halindeyken kavşaktan ana yola çıkan otomobille çarpışması ve sonrasında düşmesi yer alıyor.

Öte yandan, Isparta Şehir Hastanesinde tedavisine devam edilen Dinç'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Selçuk Özdağ Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemre Kemer Feyza Aktan Seren Serengil Tuba Büyüküstün
Spor Mesut Özil Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Kayserispor Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Isparta'da polis memurunun mesaiye giderken karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 13:12:09. #1.15#
title