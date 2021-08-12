Son dakika haber! Isparta'da otobüsten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haber! Isparta'da otobüsten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haber! Isparta'da otobüsten yapılan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Isparta'da özel halk otobüsünden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da özel halk otobüsünden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine ait otobüste şoförün yerinde olmadığını gören kişi, şoför mahallindeki madeni ve kağıt paraları alarak uzaklaştı.

Paraların çalındığını fark eden şoför, polise haber verdi. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüpheliyi gözaltına alındı.

Öte yandan, hırsızlık anı otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtlarda, şüphelinin araca bindikten sonra paraları alarak otobüsten uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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