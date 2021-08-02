Son dakika haber... Isparta'da orman yangını
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Son dakika haber... Isparta'da orman yangını

Son dakika haber... Isparta'da orman yangını
Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde, orman yangını çıktı.

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde, orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyü yakınlarında bulunan Yazılı Kanyon mevkiinde, öğle saatlerinde orman yangını başladı. Yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına müdahale ediyor.


Son dakika haber... Isparta'da orman yangını
Son dakika haber... Isparta'da orman yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş

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