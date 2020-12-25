Son dakika haber! Isparta'da kumar oynayan 18 kişiye 66 bin 500 lira ceza

Son dakika haberleri... Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 66 bin 500 lira ceza uygulandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 66 bin 500 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Görgü Cami Mahallesi'ndeki adreste kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Eve düzenlenen operasyonda 18 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Bu kişilere kumar oynadıkları ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 66 bin 500 lira ceza verildi.

E.Y. ve H.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yılmaz Uysal