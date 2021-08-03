Son dakika haber! Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı
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Son dakika haber! Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı

Son dakika haber! Isparta'da Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kovada Milli Parkı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri, yangın söndürme araçları sevk edildi.

Yangına karadan müdahale ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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