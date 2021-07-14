Son dakika haber: Isparta'da gençlere jandarma teşkilatı tanıtıldı
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Son dakika haber: Isparta'da gençlere jandarma teşkilatı tanıtıldı

Son dakika haber: Isparta'da gençlere jandarma teşkilatı tanıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Isparta il Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gençler ile buluşma etkinliği düzenlendi.

Isparta il Jandarma Komutanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gençler ile buluşma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte jandarma teşkilatının çalışmaları gençlere anlatıldı.

Etkinlik kapsamında ilk olarak jandarma personeli ile birlikte gençlere Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu belgesel film izletildi.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ile birlikte jandarma teşkilatının tanıtıldığı buluşmada gençler ile bir araya geldi.

Teşkilatın birimlerinin tanıtıldığı stantları gezen Vali Seymenoğlu, yapılan çalışmalar ile suç ve suçluya ulaşmada kullanılan yöntemler hakkında uzman personellerden bilgi aldı.

Jandarma trafik timlerinin yaptığı çalışmaları da yakından inceleyen Vali Seymenoğlu, gençlere ve tüm sürücülere yaklaşan bayram tatilinde can ve mal güvenliği açısından "Trafik kurallarına uyun" çağrısını yineledi.

"Herkes kurallara uyarsa kimseye cezai işlem yapılmaz"

Vali Seymenoğlu, "Önümüzde kurban bayramı tatili olacak. Gittiğiniz yerde burada duyduklarınızı, gördüklerinizi anlatın. Can ve mal kaybı yaşamamak için emniyet kemerlerimizi takalım. Hız kurallarına uyalım, yaya geçitlerinden geçerken kontrollü bir şekilde geçelim. Devletin vatandaşına ceza yazmak gibi bir amacı yoktur. Kurallar can ve mal güvenliğimizi sağlamak için konulur. Radar uygulamaları yapılırken mutlaka uyarı levhaları konularak denetimler gerçekleştirir. Kurallar kendi menfaatlerimizi için konulur. Herkes kurallara uyarsa kimseye cezai işlem yapılmaz" dedi.

Vali Seymenoğlu, genç gönüllüler ve jandarma personeli ile birlikte Trafik ve Motor Timleri, Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, JAK Tim Komutanlığı, Kriminal Kısım Amirliği, Bakım ve Onarım Bölük Komutanlığı ile Kadın ve Çocuk Kısım Amirliğinin faaliyetlerinin tanıtıldığı stantları gezdiler.

Jandarma teşkilatının tanıtıldığı buluşmaya katılan genç gönüllüler ve liderler ise organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ettiler.

Program teşkilat bünyesinde görev yapan köpek unsurlarının gösterisi ile sona erdi. - ISPARTA

Son dakika haber: Isparta'da gençlere jandarma teşkilatı tanıtıldı
Son dakika haber: Isparta'da gençlere jandarma teşkilatı tanıtıldı
Son dakika haber: Isparta'da gençlere jandarma teşkilatı tanıtıldı
Son dakika haber: Isparta'da gençlere jandarma teşkilatı tanıtıldı
Son dakika haber: Isparta'da gençlere jandarma teşkilatı tanıtıldı
Son dakika haber: Isparta'da gençlere jandarma teşkilatı tanıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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