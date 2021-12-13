Son dakika haber! Isparta'da demir sulama kapaklarını çalan zanlı gözaltına alındı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Isparta'da demir sulama kapaklarını çalan zanlı gözaltına alındı

Son dakika haber! Isparta'da demir sulama kapaklarını çalan zanlı gözaltına alındı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, DSİ'nin sulama kapaklarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, DSİ'nin sulama kapaklarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.

İlçede demir sulama kapaklarının çalındığı ihbarını alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sorumluların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.G'nin evinde arama yapıldı. Aramada, çalınan kapaklarla tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.G'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Son dakika haber! Isparta'da demir sulama kapaklarını çalan zanlı gözaltına alındı

AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title