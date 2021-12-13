Son dakika haber! Isparta'da demir sulama kapaklarını çalan zanlı gözaltına alındı
AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Bir son dakika haberine göre Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, DSİ'nin sulama kapaklarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
ISPARTA (AA) - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, DSİ'nin sulama kapaklarını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
İlçede demir sulama kapaklarının çalındığı ihbarını alan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), sorumluların yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen M.G'nin evinde arama yapıldı. Aramada, çalınan kapaklarla tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan M.G'nin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri
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