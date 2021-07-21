Son dakika haber: Isparta'da bir iş yerine silahlı saldırı
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Son dakika haber: Isparta'da bir iş yerine silahlı saldırı

Son dakika haber: Isparta'da bir iş yerine silahlı saldırı
Anadolu Ajansı / Bilal Altıok - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Isparta'da bir işyerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Isparta'da bir işyerine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Yeni Sanayi Sitesi'nde oto ekspertizliği yapan bir esnaf, iş yerine geldiğinde camlarının kırık olduğunu görünce durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede yerde boş 4 kovan ve çok sayıda saçma izi tespit etti.

Ekipler, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Son dakika haber: Isparta'da bir iş yerine silahlı saldırı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Altıok

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