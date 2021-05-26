Son dakika... Beyin ölümü gerçekleşen hemşirenin organları 6 kişiye umut oldu

Son dakika haberlerine göre Isparta'da, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen erkek hemşirenin organları, İstanbul, Malatya ve Antalya'daki 6 hastaya nakledildi.

Isparta'da, trafik kazası sonrası beyin ölümü gerçekleşen erkek hemşirenin organları, İstanbul, Malatya ve Antalya'daki 6 hastaya nakledildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesi'nde hemşire olarak görev yapan Arif Yunus Emre Altunbaş'ın (28) kullandığı motosiklet, 10 gün önce Dere Mahallesi'nde Oğuzhan G. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Altunbaş, ambulansla Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşen Altunbaş'ın yakınları, organları bağışlama kararı aldı.

Yaklaşık 3 saat süren operasyonla organları alındı

Bunun üzerine Doç. Dr. Zafer Sabuncuoğlu, Dr. Murat Ersin Çardak ve ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren operasyonuyla Altunbaş'tan alınan kalp, akciğer, karaciğer ve böbrekler, uçakla İstanbul, Malatya ve Antalya'ya gönderildi.

Altunbaş'ın organlarının nakledildiği 6 hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Altunbaş'ın cenazesi, Süleyman Demirel Üniversitesi kampüsü ve evinde düzenlenen törenin ardından Asri Mezarlık'a babasının kabrinin yanına defnedildi.

Öte yandan, Altunbaş'ın babasının da yaklaşık 2 ay önce yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Rektör Çarıkçı'dan taziye mesajı

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Altunbaş için taziye mesajı yayımladı.

Çarıkçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Üniversitemiz hastanesi hemşirelerinden Arif Yunus Emre Altunbaş'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen