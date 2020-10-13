Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı

Isparta'da, 23 yaşındaki Gamze Eskicioğlu evinde göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Polis ekipleri evde olduğunu belirlediği genç kızın sevgilisi ve yanındaki 3 erkeği gözaltına aldı.