Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı
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Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı

13.10.2020 17:21 | Son Güncelleme: 13.10.2020 17:31
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı

Isparta'da, 23 yaşındaki Gamze Eskicioğlu evinde göğsünden bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Polis ekipleri evde olduğunu belirlediği genç kızın sevgilisi ve yanındaki 3 erkeği gözaltına aldı.

Isparta'da 23 yaşındaki bir kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulundu.

Anadolu Mahallesi 131 Cadde'sindeki bir apartman dairesinde oturan Gamze Esgicioğlu'nun (23) ölmüş olabileceğinden şüphelenildiği ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, olay yerinde bulunan ekmek bıçağına el koydu, Esgicioğlu'nun karşı dairesinde oturan arkadaşları H.B, M.K, H.Y. ve İ.O.B'yi gözaltına aldı.

Zanlılardan H.B'nin ilk ifadesinde, karşı dairede oturan arkadaşı Esgicioğlu'nun yanına gittiğinde, kendisine sarılarak nefes alamadığını söylediğini, bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdiğini ifade ettiği belirtildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edilirken, incelenen güvenlik kamera kaydında, olay saatinde bir otomobilin apartmanın önüne geldiği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

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