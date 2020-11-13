Son dakika haber | İspanya'ya PCR testi yaptırmadan gelenlere 6 bin avroya kadar para cezası verilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | İspanya'ya PCR testi yaptırmadan gelenlere 6 bin avroya kadar para cezası verilecek

13.11.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.11.2020 17:02
Son dakika haber | İspanya'ya PCR testi yaptırmadan gelenlere 6 bin avroya kadar para cezası verilecek

Son dakika haberleri: İspanya'da sol koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "riskli ülkelerden" gelenler için zorunlu kıldığı PCR tanı testini yaptırmayanlara 6 bin avroya kadar para cezası verilebileceği bildirildi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında "riskli ülkelerden" gelenler için zorunlu kıldığı PCR tanı testini yaptırmayanlara 6 bin avroya kadar para cezası verilebileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, basına yaptığı açıklamada, riskli ülkelerden gelenlere PCR testini zorunlu kıldıklarını belirtti.

PCR testi negatif belgesi yanında olmaksızın İspanya'ya geleceklere 6 bin avroya kadar para cezası verilebileceğini söyleyen Laya, "Bunlar ciddi ve caydırıcı para cezalarıdır." dedi.

Laya, "Temmuzdan bu yana İspanya'ya giriş yapan 5 milyon 200 bin kişiden 4 bin 800'ünde virüs tespit ediliğini ve uluslararası dolaşımın Kovid-19 ithalatının sadece binde 8'ini oluşturduğunu" dile getirdi.

İspanyol bakan, "Rakamlar, şu an için bir sorun olmadığını gösterse de gelecekte de bir sorun oluşturmamasını garanti etmemiz gerekiyor. Önlemler, güven yaratmayı ve güvenli serbest dolaşım için kademeli olarak alanlar açmayı amaçlıyor." diye konuştu.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ve 23 Kasım'da yürürlüğe girecek olan karar gereği, aralarında ABD, Almanya, Fransa, Belçika ve Türkiye'nin de olduğu 65 ülkenin yer aldığı "riskli ülkeler" listesinde bulunan ülkelerden İspanya'ya hava veya deniz yoluyla seyahat edecek yolculara, ülkeye girişlerinden 72 saat önce PCR testinin negatif sonuç belgesini ibraz etme zorunluluğu getirildi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi tarafından hazırlanan ve 15 günde bir güncellenen listede, her 100 bin kişi başına vaka sayısının 150'nin üzerinde olduğu ülke "riskli ülke" olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

İlgili Haberler

Son dakika haber | Eskişehir'de maske takmayan 3 kişiye para cezası
Son dakika haber | Eskişehir'de maske takmayan 3 kişiye para cezası
Son dakika haber | Sopayla işkence edilen köpeği zabıta görevlisi sahiplendi, saldırgana para cezası kesildi
Son dakika haber | Sopayla işkence edilen köpeği zabıta görevlisi sahiplendi, saldırgana para cezası kesildi
Karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye para cezası
Karantina kurallarını ihlal eden 6 kişiye para cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Özgür Özel Lütfi Elvan İlham Aliyev Berat Albayrak
Magazin İlker Aksum Yıldız Kenter Burcu Esmersoy Ferzan Özpetek
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Mehmet Topal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Daha Fazla Ölü Kız Türk Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | İspanya'ya PCR testi yaptırmadan gelenlere 6 bin avroya kadar para cezası verilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.11.2020 17:04:03. #1.14#
title