Son dakika haber: İspanya, Katolik Kilisesinde çocuklara cinsel istismar iddialarını araştırıyor

İspanya'da Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları araştırılmaya başlandı.

Ülkedeki 17 özerk yönetimin en küçüklerinden biri olan kuzeydeki Navarra'da yayımlanan araştırmada, cinsel istismara uğramış 52 kişinin ve bunu yaptığı iddia edilen Katolik Kilisesi bünyesinde çalışan 31 kişinin tespit edildiği bildirildi.

Navarra Devlet Üniversitesi (UPNA) tarafından yayımlanan raporda söz konusu cinsel istismarların 12 belediyede, Kilise'ye ait 17 eğitim kurumunda işlendiği kaydedildi.

Cinsel istismarların aralarında din öğretmenleri, rahip, sağlık ve yemekhane görevlileri ile okul bekçisinin de olduğu 31 kişi tarafından yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

"Bu sadece buzdağının görünen kısmı" değerlendirmesini yapan UPNA, araştırmalarına başlamalarından kısa süre sonra çok sayıda şikayet aldıklarını, şu anda 7 yeni başvurunun da incelendiğini duyurdu.

Navarra özerk yönetim hükümetinin Adalet Bakanı Eduardo Santos, Katolik Kilisesi'ne bağlı kurumlarda cinsel istismara uğrayan mağdurlarla ilgili tam ve kapsamlı bir raporun özerk parlamentoya sunulacağını ve adaletin sağlanması için gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi.

Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarının araştırılması için İspanyol Meclisinde de bir komisyon kurulması öngörülüyor.

El Pais gazetesi geçen aylarda yayımladığı kapsamlı araştırmada, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismarlarıyla ilgili İspanya'da 251'i yeni olmak üzere toplam 1237 mağdurun olduğunu belirtip, elindeki araştırma sonucunu Vatikan'a ve İspanya'daki Piskoposlar Konferansı'na sunmuştu.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde bu konu gündeme gelirken, Portekiz'de Kilisede Çocuk İstismarı Araştırmaları Bağımsız Komitesi dün yaptığı açıklamada, çalışmalarının ilk bir ayında, 1933 ile 2006 yılları arasında doğmuş ve Katolik Kilisesi'nde cinsel istismara uğradığını söyleyenlerden toplam 214 başvuru aldığını duyurmuştu.