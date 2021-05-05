Son dakika haber... İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 167 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika haber... İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 167 kişi hayatını kaybetti

Son dakika haber... İspanya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 167 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 bin 317 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 167 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 bin 317 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, düne nazaran yeni vaka ve can kayıplarında artış olsa da ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısında son 4 gündür gözlenen düşüş devam ederek 205'e geriledi.

Ülkede Bask, Navarra, Madrid, Rioja ve Aragon özerk yönetimleri, salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 167 artışla toplam can kaybı 78 bin 566'ya, vaka sayısı da 6 bin 317 yükselişle 3 milyon 551 bin 262'ye ulaştı.

Bakanlık mevcut durumda 9 bin 132 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 231'inin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 42 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.

Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal (OHAL) uygulanan İspanya'da, gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

Hükümet, OHAL'i öngörüldüğü gibi 9 Mayıs'ta sonlandırmayı planlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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