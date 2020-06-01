Son dakika haber | İspanya'da son 24 saatte koronadan can kaybı yaşanmadı
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Son dakika haber | İspanya'da son 24 saatte koronadan can kaybı yaşanmadı

Son dakika güncel haberine göre İspanya'da son 24 saatte korona virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Son dakika haber | İspanya'da son 24 saatte koronadan can kaybı yaşanmadı
01.06.2020 20:55 | Son Güncelleme: 01.06.2020 20:58

İspanya'da son 24 saatte korona virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Korona virüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İspanya'dan sevindiren haber geldi. İspanya'da son 24 saatte korona virüse bağlı can kaybı yaşanmadı. Ülkede korona verilerinin haftalık olarak güncellenmeye başlanmasının ardından yeni veriler bugün açıklandı. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son bir haftada 35 kişinin korona virüs nedeni ile hayatını kaybettiği duyuruldu. Bakanlık, son 24 saatte ise koronaya bağlı can kaybı yaşanmadığını açıkladı. 17 özerk yönetimden 8'inde son bir haftadır korona virüse bağlı can kaybı tespit edilmediği belirtilen açıklamada, son 24 saatte 71 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, toplam vaka sayısının 239 bin 638'e yükseldiği kaydedildi.

İspanya'da bugüne kadar 27 bin 940 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan İspanya hükümeti, 14 Mart'tan bu yana uygulanan olağanüstü hal kararını 21 Haziran'a kadar son defa uzatmak için önümüzdeki günlerde meclisin onayına sunacak. - MADRİD

Kaynak: İHA

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