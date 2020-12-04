Son dakika haber: İspanya'da son 24 saatte 5 bin 554 koronavirüs vakası
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Son dakika haber: İspanya'da son 24 saatte 5 bin 554 koronavirüs vakası

04.12.2020 21:33 | Son Güncelleme: 04.12.2020 21:37
Son dakika haber: İspanya'da son 24 saatte 5 bin 554 koronavirüs vakası

Son dakika haberleri: İspanya'da son 24 saatte 5 bin 554 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 5 bin 554 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 699 bin 145'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 5 bin 554 kişide daha virüs tespit edildiği, 214 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 699 bin 145'e, toplam can kaybı ise 46 bin 252'ye ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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