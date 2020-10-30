Son dakika haber! İspanya'da son 24 saatte 25 bin 595 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! İspanya'da son 24 saatte 25 bin 595 yeni koronavirüs vakası

30.10.2020 20:54 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:57
Son dakika haber! İspanya'da son 24 saatte 25 bin 595 yeni koronavirüs vakası

Gelen son dakika haberlerine göre İspanya'da son 24 saatte 25 bin 595 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 25 bin 595 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 264 bin 517'ye ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 25 bin 595 kişide daha virüs tespit edildiği, 239 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 264 bin 517'ye, toplam can kaybı ise 35 bin 878'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Belçika'da son 24 saatte 15 bin 622 korona virüs vakası
Belçika'da son 24 saatte 15 bin 622 korona virüs vakası
Son dakika haber: Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes yoğun bakımda
Son dakika haber: Belçika Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes yoğun bakımda
Son dakika haber: Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Fransa'ya tepki
Son dakika haber: Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Fransa'ya tepki
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Aslı Enver Gökhan Alkan Birkan Sokullu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Ali Koç Erol Bulut Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! İspanya'da son 24 saatte 25 bin 595 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 20:59:54. #1.15#
title